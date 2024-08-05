Васса Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Кудрявцев Стефан Исидорович (Сидорович)

Мать: Анна Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антип Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иоанн Артамонович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Екатерина Иоанновна

Отец ребёнка: Иоанн Артамонович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Степан Иоаннович

Отец ребёнка: Иоанн Артамонович

Смерть
Неизвестно

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