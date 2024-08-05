Васса Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антип Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иоанн Артамонович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Екатерина Иоанновна
Отец ребёнка: Иоанн Артамонович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Степан Иоаннович
Отец ребёнка: Иоанн Артамонович
Смерть
Неизвестно