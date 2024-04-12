Некрасов Дмитрий Герасимов
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти21.12.1810
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Некрасова Федосья Дмитриевна
Мать ребёнка: Татьяна Ефремова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Некрасова Агрипена Дмитриевна
Мать ребёнка: Татьяна Ефремова
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Татьяна Ефремова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Ефремова
Смерть
21.12.1810