Некрасов Дмитрий Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Дмитрий Герасимов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

21.12.1810

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Некрасова Федосья Дмитриевна

Мать ребёнка: Татьяна Ефремова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Некрасова Агрипена Дмитриевна

Мать ребёнка: Татьяна Ефремова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Некрасов Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Татьяна Ефремова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Ефремова

Смерть
21.12.1810
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