Драгуев Мирон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Драгуев Мирон Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1861

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1861
Архангельская губерния, Кемский уезд, Тунгудская волость
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Сухорукова Варвара Мироновна

Мать ребёнка: Драгуева Агафья Григорьевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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