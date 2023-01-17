Драгуев Мирон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1861
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
1861
Архангельская губерния, Кемский уезд, Тунгудская волость
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Сухорукова Варвара Мироновна
Мать ребёнка: Драгуева Агафья Григорьевна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область