Гуселетова Дарья Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова Дарья Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Гуселетов Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Гуселетов Прокопий Петрович

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Гуселетов Прокопий Петрович

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Прокопий Петрович

Смерть
Неизвестно
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