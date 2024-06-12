Белозёров Пантелеймон Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Белозёров Пантелеймон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белозёрова Ольга

Рождение ребёнка
05.04.1898

Дочь: Ус (Белозёрова) Лидия Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Белозёрова Ольга

Харьков, Харківська область
Смерть
Неизвестно

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