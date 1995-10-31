Бирюков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1903
Сын: Бирюков Михаил Александрович
Мать ребёнка: Бирюкова Соломанида Петровна
Рождение ребёнка
04.07.1904
Дочь: Вострикова Василиса Александровна
Мать ребёнка: Бирюкова Соломанида Петровна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Бирюков Тимофей Александрович
Мать ребёнка: Бирюкова Соломанида Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно