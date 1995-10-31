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Бирюков Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1903

Сын: Бирюков Михаил Александрович

Мать ребёнка: Бирюкова Соломанида Петровна

Рождение ребёнка
04.07.1904

Дочь: Вострикова Василиса Александровна

Мать ребёнка: Бирюкова Соломанида Петровна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Бирюков Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Бирюкова Соломанида Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Соломанида Петровна

Смерть
Неизвестно
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