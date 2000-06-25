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Зрилин Александр Григорьевич

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Место рождения

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

13.07.1945

Дата смерти

25.06.2000

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1945

Отец: Зрилин Григорий Павлович

Мать: Зрилина Татьяна Петровна

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Наумовка, село, Ардатовский район, Горьковская область, РСФСР, СССР
Смерть
25.06.2000
Наумовка, село, Ардатовский район, Горьковская область, РСФСР, СССР
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