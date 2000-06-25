Зрилин Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения13.07.1945
Дата смерти25.06.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1945
Отец: Зрилин Григорий Павлович
Мать: Зрилина Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Наумовка, село, Ардатовский район, Горьковская область, РСФСР, СССР
Смерть
25.06.2000
Наумовка, село, Ардатовский район, Горьковская область, РСФСР, СССР