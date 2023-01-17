Гликерия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1724
Сын: Мефодий Зотич
Отец ребёнка: Зотик Мефодиевич
Рождение ребёнка
1729
Сын: Василий Зотич
Отец ребёнка: Зотик Мефодиевич
Рождение ребёнка
1734
Сын: Герасим Зотич
Отец ребёнка: Зотик Мефодиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зотик Мефодиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно