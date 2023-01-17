Дубинин Анатолий Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.09.1923
Дата смерти24.03.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1923
Образование
С 1931 по 1939
Демобилизация
1948
Работа или профессия
С 1948 по 29.09.1978
Бракосочетание
06.02.1949
Рождение ребёнка
07.12.1951
Дочь: Курочкина Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Дубинина Любовь Захаровна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Ворошилова Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Дубинина Любовь Захаровна
Смерть
24.03.1991