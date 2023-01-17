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Дубинин Анатолий Васильевич

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

18.09.1923

Дата смерти

24.03.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1923

Отец: Дубинин Василий Яковлевич

Мать: Дубинина Мария Иосифовна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Образование
С 1931 по 1939
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Демобилизация
1948
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Работа или профессия
С 1948 по 29.09.1978
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Бракосочетание
06.02.1949

Жена: Дубинина Любовь Захаровна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.12.1951

Дочь: Курочкина Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Дубинина Любовь Захаровна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Ворошилова Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Дубинина Любовь Захаровна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Смерть
24.03.1991
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
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