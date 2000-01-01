юлдашева Рауфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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юлдашева Рауфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1988

Сын: Юлдашев Раиль

Отец ребёнка: Юлдашев Рамиль

с. Ибряево Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Руфина

Отец ребёнка: Юлдашев Рамиль

с. Ибряево Оренбургской обл.
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Ибряево Оренбургской области
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