юлдашева Рауфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1988
Сын: Юлдашев Раиль
Отец ребёнка: Юлдашев Рамиль
с. Ибряево Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Руфина
Отец ребёнка: Юлдашев Рамиль
с. Ибряево Оренбургской обл.
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Ибряево Оренбургской области