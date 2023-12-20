Лопатина Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смерти09.11.1822 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1820 ст.
Дочь: (Лопатина) Акилина Изотовна
Отец ребёнка: Лопатин Изот Игнатьевич
Ямская, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
09.11.1822 ст.
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Лопатин Изот Игнатьевич