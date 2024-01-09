Ерофеев Павел Илларионович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Сын: Ерофеев Феоктист Павлович
Мать ребёнка: Ерофеева -- Варвара Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.09.1895
Мать ребёнка: Ерофеева -- Варвара Дмитриевна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
12.01.1897
Мать ребёнка: Ерофеева -- Варвара Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.06.1898
Дочь: Ерофеева Мария Павловна
Мать ребёнка: Ерофеева -- Варвара Дмитриевна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Смерть
Неизвестно