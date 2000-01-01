Ларин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1872
Дочь: Пономарёва Устинья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1874
Сын: Ларин Давид Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1876
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1882
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно