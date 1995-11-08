Вельбой Михаил Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1922
Дата смерти01.05.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1922
Отец: Вельбой Прокопий
Мать: Вельбой Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вельбой Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вельбой Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вельбой Валентина
Смерть
01.05.1992