Вельбой Михаил Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВельбой Михаил Прокопьевич

Вельбой Михаил Прокопьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1922

Дата смерти

01.05.1992

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1922

Отец: Вельбой Прокопий

Мать: Вельбой Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вельбой Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вельбой Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вельбой Валентина

Смерть
01.05.1992
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close