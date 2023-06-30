Штанг Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штанг Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1982

Отец: не указан

Мать: Шутова Любовь Александровна

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