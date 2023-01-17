Каратыгина (Полыгалова) Александра Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения27.04.1777
Дата смерти06.06.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
06.06.1859