Бокова Марина (Марфа) Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Наталья Якимовна
Отец ребёнка: Боков Яким Герасимович
Рождение ребёнка
20.02.1809
Отец ребёнка: Боков Яким Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Боков Яким Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно