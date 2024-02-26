Бокова Марина (Марфа) Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокова Марина (Марфа) Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Наталья Якимовна

Отец ребёнка: Боков Яким Герасимович

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.02.1809

Сын: Боков Василий Якимович

Отец ребёнка: Боков Яким Герасимович

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Боков Прокопий Якимович

Отец ребёнка: Боков Яким Герасимович

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боков Яким Герасимович

Смерть
Неизвестно
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