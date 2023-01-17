Шутов Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШутов Михаил Николаевич

Шутов Михаил Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1934

Жена: Шутова Александра Константиновна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.07.1941

Дочь: Заморкина Капитолина Михайловна

Мать ребёнка: Шутова Александра Константиновна

Слободино, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close