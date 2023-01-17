Шутов Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1934
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.07.1941
Дочь: Заморкина Капитолина Михайловна
Мать ребёнка: Шутова Александра Константиновна
Слободино, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно