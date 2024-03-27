Ибрагимов Хамзя Ибрагимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти26.02.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Ибрагим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ибрагимова Марьям
Смерть
26.02.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Ибрагимов Хамзя Ибрагимович красноармеец Дата рождения __.__.1905 Место рождения Горьковская обл., Сергачский р-н, Авердлиский с/с, д. Алды Дата и место призыва Сергачский РВК, Горьковская обл., Серга... Показать все