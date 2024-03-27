Ибрагимов Хамзя Ибрагимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИбрагимов Хамзя Ибрагимович

Ибрагимов Хамзя Ибрагимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

26.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Ибрагим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибрагимова Марьям

Смерть
26.02.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ибрагимов Хамзя Ибрагимович красноармеец Дата рождения __.__.1905 Место рождения Горьковская обл., Сергачский р-н, Авердлиский с/с, д. Алды Дата и место призыва Сергачский РВК, Горьковская обл., Серга... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.