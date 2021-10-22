Андреев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Алексей

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

31.07.1951

Дата смерти

22.10.2021

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

1954 г.р.

Дети

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Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1951

Отец: Андреев Геннадий

Мать: Андреева Валентина

Москва, город федерального значения Москва
Москва
Место жительства
С 31.07.1951 по 1961
Место жительства
С 1961 по 1990
Бракосочетание
24.01.1986

Жена: Андреева Татьяна

Москва, город федерального значения Москва
Брежневский отдел ЗАГС г. Москвы
Рождение ребёнка
06.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Татьяна

Москва, город федерального значения Москва
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Рождение ребёнка
22.02.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Татьяна

Москва, город федерального значения Москва
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Смерть
22.10.2021
Москва, город федерального значения Москва
Москва
Похороны
28.11.2021
Москва, город федерального значения Москва
участок 2 | Ваганьковское кладбище
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