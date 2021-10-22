Андреев Алексей
Место рождения
Дата рождения31.07.1951
Дата смерти22.10.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1951
Отец: Андреев Геннадий
Мать: Андреева Валентина
Москва
Место жительства
С 31.07.1951 по 1961
Место жительства
С 1961 по 1990
Бракосочетание
24.01.1986
Жена: Андреева Татьяна
Брежневский отдел ЗАГС г. Москвы
Рождение ребёнка
06.06.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева Татьяна
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Рождение ребёнка
22.02.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева Татьяна
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Смерть
22.10.2021
Москва
Похороны
28.11.2021
участок 2 | Ваганьковское кладбище