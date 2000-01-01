Букина (Букина) Анна Моисеевна
Место рожденияМосковская обл., Сапожк. р-н, с. Дмитриев
Дата рождения04.11.1910
Дата смерти15.03.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.11.1910
Отец: Букин Моисей Иванович
Московская обл., Сапожк. р-н, с. Дмитриев
Рождение ребёнка
19.10.1937
Дочь: Hansen Евгения Александровна
Отец ребёнка: Бондаренко Александр Алексеевич
Образцово, Московская обл., Россия
Михневс. р. Моск. обл.
Смерть
15.03.1984
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское клдб., Москва, уч. 35