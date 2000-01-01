Букина (Букина) Анна Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букина (Букина) Анна Моисеевна

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Место рождения

Московская обл., Сапожк. р-н, с. Дмитриев

Дата рождения

04.11.1910

Дата смерти

15.03.1984

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1910

Отец: Букин Моисей Иванович

Мать: Букина Татьяна Кирилловна

Московская обл., Сапожк. р-н, с. Дмитриев
Рождение ребёнка
19.10.1937

Дочь: Hansen Евгения Александровна

Отец ребёнка: Бондаренко Александр Алексеевич

Образцово, Московская обл., Россия
Михневс. р. Моск. обл.
Смерть
15.03.1984
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское клдб., Москва, уч. 35
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