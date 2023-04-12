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Павел Спиридонов

Место рождения

Самарская, Российская империя

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1851 г.р.
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Спиридон Николаев

Мать: Елена Алексеева

Самарская, Российская империя
Рождение ребёнка
25.02.1851 ст.

Сын: Чугунов Вукол Павлович

Мать ребёнка: Варвара Николаева

Самарская, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варвара Николаева

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чугунов Филипп Павлов

Мать ребёнка: Варвара Николаева

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варвара Николаева

Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Самарская губерния, Российская империя
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