Усенко Елена Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1963
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1963
Рождение ребёнка
01.07.1985
Сын: Усенко Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Усенко Евгений Анатольевич
Рождение ребёнка
09.04.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усенко Евгений Анатольевич
Рождение ребёнка
15.11.1992
Отец ребёнка: Усенко Евгений Анатольевич