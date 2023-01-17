Усенко Елена Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усенко Елена Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1963

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1963

Отец: Эпов Геннадий Владимирович

Мать: Прудникова Нелли Николаевна

Рождение ребёнка
01.07.1985

Сын: Усенко Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Усенко Евгений Анатольевич

Протвино, Протвино, Московская область
Рождение ребёнка
09.04.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усенко Евгений Анатольевич

Протвино, Протвино, Московская область
Рождение ребёнка
15.11.1992

Сын: Усенко Даниил Евгеньевич

Отец ребёнка: Усенко Евгений Анатольевич

Протвино, Протвино, Московская область
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