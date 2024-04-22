Забелин Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения1955
Дата смерти2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: Забелин Михаил Сергеевич
Мать: Забелина Анна
Рождение ребёнка
1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2015
Russia
Причина смерти: Болезнь