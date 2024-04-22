Забелин Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забелин Владимир Михайлович

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1955

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Забелин Михаил Сергеевич

Мать: Забелина Анна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2015
Russia
Причина смерти: Болезнь
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