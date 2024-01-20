Белова Надежда Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1957
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белов Александр Иванович
Рождение ребёнка
20.02.1981
Дочь: Белова Галина Александровна
Отец ребёнка: Белов Александр Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1983
Дочь: Городнова Марина Александровна
Отец ребёнка: Белов Александр Иванович