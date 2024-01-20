Белова Надежда Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Надежда Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1957

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1957

Отец: Захлебин Георгий Ильич

Мать: Харитонова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов Александр Иванович

Рождение ребёнка
20.02.1981

Дочь: Белова Галина Александровна

Отец ребёнка: Белов Александр Иванович

Рождение ребёнка
07.11.1983

Дочь: Городнова Марина Александровна

Отец ребёнка: Белов Александр Иванович

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