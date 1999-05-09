Сурикова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурикова Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1999

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.2018

Дочь: Сурикова Екатерина Романовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.07.2022

Сын: Суриков Артём Романович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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