Сурикова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1999
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.2018
Дочь: Сурикова Екатерина Романовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.07.2022
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности