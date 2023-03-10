Солодовников Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1940
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников Нина
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солодовников Нина
Место жительства
Неизвестно
г.Омск
Смерть
2005
г.Омск