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Солодовников Алексей Михайлович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1940

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Солодовников Михаил Фокеевич

Мать: Солодовников (Бризицкая) Матрёна Павловна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Нина

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Нина

Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
г.Омск
Смерть
2005
Омск, город Омск, Омская область
г.Омск

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