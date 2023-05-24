Суховеева (Чеснокова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуховеева (Чеснокова) Ольга Николаевна

Суховеева (Чеснокова) Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1970

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1970

Отец: Чесноков Николай Ефимович

Мать: Чеснокова (Суханова) Алефтина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суховеев Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суховеев Александр Петрович

Рождение ребёнка
16.09.1991

Дочь: Нейфельд Ирина Александровна

Отец ребёнка: Суховеев Александр Петрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.