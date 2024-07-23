Чуваш Порфирий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧуваш Порфирий Васильевич

Чуваш Порфирий Васильевич

Место рождения

с. Большая Таяба

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1855 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Большая Таяба
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Николаевна

с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1873

Сын: Чуваш Тимофей Порфирьевич

Мать ребёнка: Марина Николаевна

с. Большая Таяба
МК 1873
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.