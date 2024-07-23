Чуваш Порфирий Васильевич
Место рожденияс. Большая Таяба
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Большая Таяба
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Николаевна
с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1873
Сын: Чуваш Тимофей Порфирьевич
Мать ребёнка: Марина Николаевна
с. Большая Таяба
МК 1873
Смерть
Неизвестно