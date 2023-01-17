Спиридонов Андрей Леонидович
Место рождения
Дата рождения17.12.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1968
Рождение ребёнка
01.02.1996
Дочь: Мавкова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Спиридонова Ольга
Рождение ребёнка
10.08.2002
Сын: Спиридонов Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Спиридонова Ольга
Место жительства
04.01.2022
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
личная встреча
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спиридонова Ольга