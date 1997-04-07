Забелина (Белова) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забелина (Белова) Елизавета Николаевна

Место рождения

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

21.10.1917 ст.

Дата смерти

07.04.1997

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1917 ст.

Отец: Белов Николай Николаевич

Мать: Белова Анастасия Семеновна

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1940

Сын: Шмаков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Шмаков Василий

Россия, Серпуховский район
Рождение ребёнка
13.10.1949

Сын: Забелин Виктор Егорович

Отец ребёнка: Забелин Егор Григорьевич

Городенки, Васильевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмаков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Забелин Егор Григорьевич

Смерть
07.04.1997
Серпухов, Серпухов, Московская область
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