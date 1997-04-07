Забелина (Белова) Елизавета Николаевна
Место рождения
Дата рождения21.10.1917 ст.
Дата смерти07.04.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1917 ст.
Рождение ребёнка
15.10.1940
Сын: Шмаков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Шмаков Василий
Россия, Серпуховский район
Рождение ребёнка
13.10.1949
Отец ребёнка: Забелин Егор Григорьевич
Городенки, Васильевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шмаков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.04.1997
Серпухов, Серпухов, Московская область