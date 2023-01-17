Талдыкина Устинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти28.01.1895 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Талдыкина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Талдыкин Иван Семенович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Талдыкин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Талдыкин Иван Семенович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Талдыкин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Талдыкин Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.01.1895 ст.