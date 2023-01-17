Талдыкина Устинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Устинья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

28.01.1895 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Талдыкина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Талдыкин Иван Семенович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Талдыкин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Талдыкин Иван Семенович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Талдыкин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Талдыкин Иван Семенович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Иван Семенович

Смерть
28.01.1895 ст.
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