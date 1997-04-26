Ободзинский Валерий Владимирович
Место рожденияОдесса, Украина
Дата рождения24.01.1942
Дата смерти26.04.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Одесса, Украина
Место жительства
С 1967 по 1972
Донецк, Украина
Место жительства
С 1972 по 1997
Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
26.04.1997