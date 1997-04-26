Ободзинский Валерий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбодзинский Валерий Владимирович

Ободзинский Валерий Владимирович

avatar

Место рождения

Одесса, Украина

Дата рождения

24.01.1942

Дата смерти

26.04.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Украина
Место жительства
С 1967 по 1972
Донецк, Украина
Место жительства
С 1972 по 1997
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
26.04.1997
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close