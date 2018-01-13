Вайнштейн Геннадий Насонович
Место рожденияг. Энгельс Саратовской обл.
Дата рождения23.07.1941
Дата смерти13.01.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1941
По легенде, которую многократно рассказывала мать Геннадия - Раиса Михайловна Заполоцкая, Гена родился 22 июня 1941 года. Она бежала с пятилетним сыном Мишей, сестрой Рахиль и ее сыном от немецкой бом... Показать все
Бракосочетание
1964
Рождение ребёнка
06.09.1965
Сын: Вайнштейн Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Вайнштейн (Лукашевская) Галина Ароновна
Смерть
13.01.2018