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Вайнштейн Геннадий Насонович

Место рождения

г. Энгельс Саратовской обл.

Дата рождения

23.07.1941

Дата смерти

13.01.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1941

Отец: Вайнштейн Наум (Насон) Григорьевич

Мать: Заполоцкая Раиса (Рива) Михайловна

По легенде, которую многократно рассказывала мать Геннадия - Раиса Михайловна Заполоцкая, Гена родился 22 июня 1941 года. Она бежала с пятилетним сыном Мишей, сестрой Рахиль и ее сыном от немецкой бом... Показать все
Бракосочетание
1964

Жена: Вайнштейн (Лукашевская) Галина Ароновна

Рождение ребёнка
06.09.1965

Сын: Вайнштейн Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Вайнштейн (Лукашевская) Галина Ароновна

Смерть
13.01.2018

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