Петухов Игнатий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1896
Рождение ребёнка
13.01.1897
Мать ребёнка: Петухова Феодора Ермолаевна
Рождение ребёнка
27.12.1897
Сын: Петухов Стефан Игнатьевич
Мать ребёнка: Петухова Феодора Ермолаевна
Рождение ребёнка
10.11.1898
Дочь: Туголукова Екатерина Игнатьевна
Мать ребёнка: Петухова Феодора Ермолаевна
Рождение ребёнка
24.04.1904
Дочь: Петухова Александра Игнатьевна
Мать ребёнка: Петухова Феодора Ермолаевна
Рождение ребёнка
25.09.1906
Мать ребёнка: Петухова Феодора Ермолаевна
Восприемники Петухов Василий Петрович и родная дочь Екатерина
Рождение ребёнка
18.08.1908
Сын: Петухов Тимофей Игнатьевич
Мать ребёнка: Петухова Феодора Ермолаевна
Рождение ребёнка
28.06.1909
Дочь: Петухова Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Петухова Феодора Ермолаевна
Рождение ребёнка
31.01.1911
Мать ребёнка: Петухова Феодора Ермолаевна
Рождение ребёнка
09.12.1912
Сын: Петухов Ермоген Игнатьевич
Мать ребёнка: Петухова Феодора Ермолаевна
Восприемник Дмитрий Филиппович брат Петухов
Рождение ребёнка
09.12.1912
Сын: Петухов Евграф Игнатьевич
Мать ребёнка: Петухова Феодора Ермолаевна
Восприемник сын Сергей дочь Екатерина
Рождение ребёнка
10.07.1914
Сын: Петухов Феодор Игнатьевич
Мать ребёнка: Петухова Феодора Ермолаевна
Восприемники сын Сергей дочь Екатерина
Смерть
Неизвестно