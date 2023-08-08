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Бажов Никита Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: не указан

Мать: Гайдар Ариадна Павловна

Смерть
2013
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