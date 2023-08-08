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Бажов Никита Матвеевич
Бажов Никита Матвеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1946
Дата смерти
2013
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Гайдар (Бажова) Ариадна Павловна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: не указан
Мать:
Гайдар Ариадна Павловна
Смерть
2013
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