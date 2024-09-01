Солодкин Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодкин Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Солодкин Николай Федорович

Мать: Пучкова Александра Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солодкина Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солодкина Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солодкина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солодкина Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина

Смерть
Неизвестно

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