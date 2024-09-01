Солодкин Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солодкина Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солодкина Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солодкина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солодкина Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина
Смерть
Неизвестно