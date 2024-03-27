Митин Николай Сергеевич
Место рожденияс. Давыдово Касимовский уезд, Рязанской волости
Дата рождения1896
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Митин Сергей Матвеевич
Мать: Митина Марфа Ануфриевна
с. Давыдово Касимовский уезд, Рязанской волости
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Митина Василиса Григорьевна
р.п.Тума, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Митина Василиса Григорьевна
р.п.Тума, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Некрасова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Митина Василиса Григорьевна
р.п.Тума, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Мильнер Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Митина Василиса Григорьевна
р.п.Тума, Рязанской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Председатель Совета народных депутатов Тумского района
Смерть
1972
п.г.т. Тума, Рязанской обл.