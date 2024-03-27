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Митин Николай Сергеевич

Место рождения

с. Давыдово Касимовский уезд, Рязанской волости

Дата рождения

1896

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Митин Сергей Матвеевич

Мать: Митина Марфа Ануфриевна

с. Давыдово Касимовский уезд, Рязанской волости
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Митина Василиса Григорьевна

р.п.Тума, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1923

Сын: Митин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Митина Василиса Григорьевна

р.п.Тума, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Некрасова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Митина Василиса Григорьевна

р.п.Тума, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Мильнер Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Митина Василиса Григорьевна

р.п.Тума, Рязанской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митина Василиса Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Председатель Совета народных депутатов Тумского района
Смерть
1972
п.г.т. Тума, Рязанской обл.
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