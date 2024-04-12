Василий Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Федор Степанов
Мать: Акилина Артемова
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Петр Васильев
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Фадей Васильев
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Авдей Васильев
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Агафья Васильева
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Марина Васильевна
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Макар Васильев
Мать ребёнка: Василиса
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816