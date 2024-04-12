Василий Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Федоров

Василий Федоров

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Отец

Около 1747 г.р.

Мать

1751 г.р.

Жена

Около 1787 г.р.

Дети

Около 1812 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1818 г.р.
Около 1824 г.р.
Около 1828 г.р.
Около 1831 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Федор Степанов

Мать: Акилина Артемова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Петр Васильев

Мать ребёнка: Василиса

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Фадей Васильев

Мать ребёнка: Василиса

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Авдей Васильев

Мать ребёнка: Василиса

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Агафья Васильева

Мать ребёнка: Василиса

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Марина Васильевна

Мать ребёнка: Василиса

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Макар Васильев

Мать ребёнка: Василиса

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1816
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close