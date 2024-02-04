Круподер Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1995
Сын: Круподер Константин Егорович
Отец ребёнка: Круподер Егор Владимирович
Рождение ребёнка
05.10.2005
Дочь: Круподер Арина Егоровна
Отец ребёнка: Круподер Егор Владимирович