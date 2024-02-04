Круподер Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круподер Наталья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1973 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Круподер Егор Владимирович

Рождение ребёнка
20.11.1995

Сын: Круподер Константин Егорович

Отец ребёнка: Круподер Егор Владимирович

Рождение ребёнка
05.10.2005

Дочь: Круподер Арина Егоровна

Отец ребёнка: Круподер Егор Владимирович

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