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Головушкин Григорий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

До 1877

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Головушкин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Головушкин Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Головушкина Евгения Сергеева

Рождение ребёнка
1855

Сын: Головушкин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Головушкина Евгения Сергеева

Рождение ребёнка
1857

Сын: Головушкин Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Головушкина Евгения Сергеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мохова Таисия Григорьевна

Мать ребёнка: Головушкина Евгения Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головушкина Евгения Сергеева

Место жительства
Неизвестно
Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1877
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