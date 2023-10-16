Головушкин Григорий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиДо 1877
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Головушкин Иван
Рождение ребёнка
1842
Сын: Головушкин Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Головушкина Евгения Сергеева
Рождение ребёнка
1855
Сын: Головушкин Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Головушкина Евгения Сергеева
Рождение ребёнка
1857
Сын: Головушкин Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Головушкина Евгения Сергеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мохова Таисия Григорьевна
Мать ребёнка: Головушкина Евгения Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1877