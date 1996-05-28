Сайфутдинов Ринат Саматович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфутдинов Ринат Саматович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1988

Сын: Сайфутдинов Игорь Ринатович

Мать ребёнка: Сайфутдинова Зоя Аргентовна

Рождение ребёнка
28.05.1996

Дочь: Сайфутдинова Эльвина Ринатовна

Мать ребёнка: Сайфутдинова Зоя Аргентовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сайфутдинова Зоя Аргентовна

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