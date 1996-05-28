Сайфутдинов Ринат Саматович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1988
Сын: Сайфутдинов Игорь Ринатович
Мать ребёнка: Сайфутдинова Зоя Аргентовна
Рождение ребёнка
28.05.1996
Дочь: Сайфутдинова Эльвина Ринатовна
Мать ребёнка: Сайфутдинова Зоя Аргентовна
Бракосочетание
Неизвестно