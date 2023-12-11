Быкова Васса Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова Васса Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Быков Григорий Акинфиевич

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Аксинья Григорьевна

Отец ребёнка: Быков Григорий Акинфиевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Арина Григорьевна

Отец ребёнка: Быков Григорий Акинфиевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Быкова Матрена Григорьевна

Отец ребёнка: Быков Григорий Акинфиевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Быков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Быков Григорий Акинфиевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Быков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Быков Григорий Акинфиевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
1792

Муж: Быков Григорий Акинфиевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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