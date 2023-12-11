Быкова Васса Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Быков Григорий Акинфиевич
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Аксинья Григорьевна
Отец ребёнка: Быков Григорий Акинфиевич
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Арина Григорьевна
Отец ребёнка: Быков Григорий Акинфиевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Быкова Матрена Григорьевна
Отец ребёнка: Быков Григорий Акинфиевич
Рождение ребёнка
1764
Сын: Быков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Быков Григорий Акинфиевич
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Быков Григорий Акинфиевич
Бракосочетание
1792
Смерть
Неизвестно