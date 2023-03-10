Шемонаев (Лыков) Елена Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемонаев (Лыков) Елена Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.?.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Шемонаев Фёдор Дмитриевич

Отсутствует в базе "Фамилио"
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемонаев Фёдор Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Дмитриевич

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