Шемонаев (Лыков) Елена Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.?.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Дмитриевич