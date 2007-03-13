Манешин Анатолий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1926
Дата смерти13.03.2007
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1926
Отец: Манешин Сергей
Рождение ребёнка
16.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
19.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина Федоровна
Смерть
13.03.2007