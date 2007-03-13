Манешин Анатолий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манешин Анатолий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1926

Дата смерти

13.03.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1926

Отец: Манешин Сергей

Мать: Манешина Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
16.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
19.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина Федоровна

Смерть
13.03.2007
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