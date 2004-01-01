(Баклыкова) Варвара
Место рожденияРоссия
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Баклыков Иван
Мать: Баклыкова Матрёна
Россия
Рождение ребёнка
19.11.1928
Сын: Индукаев Михаил
Отец ребёнка: Индукаев Николай Филиппович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Таисия
Отец ребёнка: Индукаев Николай Филиппович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Индукаев Анатолий
Отец ребёнка: Индукаев Николай Филиппович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Индукаев Николай Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Индукаев Николай Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно