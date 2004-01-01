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(Баклыкова) Варвара

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Баклыков Иван

Мать: Баклыкова Матрёна

Россия
Рождение ребёнка
19.11.1928

Сын: Индукаев Михаил

Отец ребёнка: Индукаев Николай Филиппович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Таисия

Отец ребёнка: Индукаев Николай Филиппович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Индукаев Анатолий

Отец ребёнка: Индукаев Николай Филиппович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Индукаев Николай Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Индукаев Николай Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Индукаев Николай Филиппович

Смерть
Неизвестно
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