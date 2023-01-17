Коновалов Владимир Гордеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Владимир Гордеевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Россия
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Рождение ребёнка
22.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коновалова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
27.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коновалова Екатерина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Екатерина Николаевна

Смерть
1964
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