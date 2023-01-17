Коновалов Владимир Гордеевич
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Россия
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Рождение ребёнка
22.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коновалова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
27.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коновалова Екатерина Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1964