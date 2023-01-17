Картавов Пётр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Картавов Пётр Алексеевич

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Место рождения

Вараксино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.07.1873

Дата смерти

19.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Вараксино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1876 по 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
19.12.1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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