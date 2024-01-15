Правдина Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Правдина Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1901

Дата смерти

10.03.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пожилов Михаил

Ходынино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
10.03.1992
Самара, Самара, Самарская область

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