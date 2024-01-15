Правдина Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1901
Дата смерти10.03.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пожилов Михаил
Ходынино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
10.03.1992
Самара, Самара, Самарская область