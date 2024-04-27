Тазетдин АльМухаметович 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тазетдин АльМухаметович

Место рождения

Большие Салтыки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1832

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Альмухаммад Габдульмаджитович

Мать: Сайфутдинова Миннихан

Большие Салтыки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаммедов Мухаметзян Тазетдинович

Мать ребёнка: Макулович Фелиция (Фетизия)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макулович Фетизия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухаммедова Марьям Тазетдиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаммедов Муса Тазетдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаммедов Бакир Тазетдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаммедов Исхак Тазетдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаммедов Газиз Тазетдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаммедов Гайса Тазетдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаммедов Гумар Тазетдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаммедов Юнус Тазетдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухаммедова Хайба Тазетдиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Мухаммедов Хасан Тазетдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Мухаммедов Яхутдин Тазетдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1876

Сын: Мухаммедов Мустафа Тазетдинович

Мать ребёнка: Макулович Фелиция (Фетизия)

Каунас, Литовская ССР
Смерть
1939
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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